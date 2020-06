« The Voice 2020 » : et le gagnant est…

4.6 ( 9 )



« The Voice 2020 ». Ce soir se déroulait la finale de cette saison très particulière de « The Voice : la plus belle la voix », une saison quelque peu perturbée par la pandémie de Covid-19. Et tout comme la semaine dernière, la soirée s’est malheureusement déroulée sans public… enfin presque. Des téléspectateurs étaient tout de même présents en visio.



Du côté des coachs ils étaient tous là. Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine avaient pris place dans les célèbres fauteuils rouges. Seule Lara Fabian manquait à l’appel car toujours coincée au Canada à cause du coronavirus. Mais la chanteuse a tout de même assuré son rôle grâce à la visio.

« The Voice 2020 » : les finalistes

Pour mémoire les 4 finalistes étaient :



– Abi pour l’équipe de Pascal Obispo;

– Antoine Delie pour l’équipe de Marc Lavoine;

– Gustine pour l’équipe de Lara Fabian;

– Tom Rochet pour l’équipe d’Amel Bent.

Et le gagnant est…

Mais comme vous le savez, un seul gagnant a été désigné plus belle voix de France cette saison. Et il s’agit d’Abi de l’équipe Pascal Obispo.

Un jeune artiste bourré de talent qui a réalisé un parcours sans faute depuis le début de cette nouvelle saison.

De « Lovely » de Billie Eillish lors des Blinds, « un homme heureux » de William Sheller lors des battles puis « Another day in paradise » de Phil Collins lors des KO jusqu’à « What a wonderful world » de Louis Amstrong, sa voix pure et magnifique a fait le reste.

« The Voice 2020 » en replay

Si vous n’y étiez pas, rendez-vous sur MYTF1 pour voir ou revoir les meilleures prestations de cette soirée mais aussi plus généralement de toute cette saison. Accès également au replay intégral de cette magnifique finale.

