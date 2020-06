Un si grand soleil en avance : le verdict du procès Brochot (résumé + vidéo épisode n°419 du 18 juin 2020)

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Très mauvaise nouvelle pour Janet, Clément et Emmy ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, le verdict du procès de Brochot est annoncé à la surprise générale en la faveur de celui-ci, qui ne prend finalement que trois ans de prison !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 419

C’est l’heure pour le juge de rendre le verdict du procès de Pascal Brochot. Mais après les menaces proférées sur son avocat la veille, le verdict est plus que surprenant ! En effet, Brochot est reconnu coupable de proxénétisme et écope de 3 ans de prison, mais il est acquitté pour la tentative de meurtre sur Clément Becker et séquestration de Janet et Emmy !

Et tandis que Davia s’inquiète de l’humeur changeante de son nouveau petit ami, Florent n’est pas dupe de la décision finale…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 18 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

