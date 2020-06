« On n’est pas couché » du samedi 20 juin 2020 : invités, témoins et chroniqueurs de ONPC ce samedi soir (+ vidéo replay)

5 ( 7 )



« On n’est pas couché » du samedi 20 juin 2020 ! Samedi soir sur France 2 nouveau numéro inédit de l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché ». Rendez-vous dès 23h30 juste après le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles ».



Entouré des chroniqueurs/témoins Laetitia Krupa et Claude Askolovitch, l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du samedi 20 juin 2020 : les invités de la semaine

✔️ L’INVITE POLITIQUE : BERNARD-HENRI LEVY



Le philosophe et écrivain de renom français, Bernard-Henri Lévy, sera l’invité politique de cette semaine et viendra présenter son dernier livre : « Ce virus qui rend fou ». Disponible en librairies, aux éditions Grasset.

✔️ OLIVIA RUIZ

La chanteuse, compositrice et comédienne française viendra présenter son premier roman : « La commode aux tiroirs de couleurs ». Disponible en librairies, aux éditions Lattes.

✔️ MANUEL CARCASSONNE

Le Directeur Général des éditions Stock et critique littéraire français de renom viendra présenter l’autobiographie du cinéaste Woody Allen « Soit dit en passant ». Disponible en librairies, aux éditions Stock. Traduit de l’anglais en français par Marc Amfreville et Antoine Cazé.

Critique littéraire, notamment au journal Le Point, Manuel Carcassonne passe la majeure partie de sa carrière aux éditions Grasset, dont il est directeur littéraire, puis directeur général adjoint. Il est nommé directeur général de Stock en avril 2013.

✔️ JEAN-PASCAL ZADI

Le rappeur, acteur et réalisateur français viendra présenter son dernier film: « Tout simplement noir ». Réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. Co-écrit par Jean-Pascal Zadi et Kamel Guemra avec la collaboration de Fabrice Eboué et John Wax.

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary et Caroline Anglade. Et dans leurs propres rôles : Lilian Thuram, Claudia Tagbo, Cyril Hanouna, Joeystarr, Vikash Dhorasoo, Kareen Guiock, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor, Fadily Camara, Ramzy Bedia, Rachid Djaidani, Melha Bedia, Amelle Chahbi, Jonathan Cohen, Mathieu Kassovitz, Ahmed Sylla, Eriq Ebouaney, Moussa Mansaly, Soprano, Augustin Trapenard & Stéfi Celma.

En salles de cinéma le 8 Juillet.

✔️ CLAUDIO CAPEO

Le chanteur et accordéoniste français, qui s’est fait connaître du grand public avec la saison 5 de The Voice, viendra présenter son album : « Tant que rien ne m’arrête » et offrira un live à l’accordéon de son titre « C’est une chanson ». Produit par Jo&Co.

Déjà disque de platine avec 200 000 albums vendus. Claude Capéo sera en tournée dans toute la France du 06 au 30 Mai 2021 & au Zénith de Paris le 28 Mai 2021.

Vidéo replay

Comme chaque semaine voici la vidéo replay d’un des moments forts de la précédente émission.

Nous avons choisi pour vous le live d’Arielle Dombasle et Nicolas Ker sur le titre « Just come back alive »

À propos des chroniqueurs et témoins de la semaine

✔️ Laetitia Krupa, habituée du plateau, pour son 4ème passage en tant que témoin dans l’émission. Journaliste politique, chroniqueuse sur Europe 1 dans « Les grandes voix » et spécialiste de la communication politique pour Reputation Squad.

✔️ Claude Askolovitch, pour son 4ème passage comme témoin dans l’émission. Journaliste français de renom, il est aux commandes de la revue de presse sur la matinale de France Inter, de l’émission 28 Minutes sur Arte et écrit régulièrement pour Slate et Vanity Fair. Ancien rédacteur en chef du Point et du Journal du Dimanche.

Une audience qui reste à la peine

Quelle audience pour ce nouveau numéro de l’après-confinement et alors que l’émission va bientôt définitivement s’arrêter ? En attendant de le savoir sachez que samedi dernier le dernier numéro s’est contenté de 796.000 téléspectateurs pour 9.6% de part de marché. Encore en baisse sur une semaine.

Retrouvez « On n’est pas couché » ce samedi 20 uin 2020 dès 23h30 sur France 2 puis en replay et streaming vidéo gratuit sur la page dédiée de France.TV

