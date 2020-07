« 12 coups de midi » actu : non le jeu ne va pas s’arrêter, un nouvel indice se dessine sur l’étoile mystérieuse…

4.4 ( 9 )



Annonces





« 12 coups de midi » actu . Comme chaque jour ou presque notre petit quotidien sur le jeu de Jean-Luc Reichmann. Antonin a encore gagné mais s’est curieusement trompé sur la dernière question; un nouvel indice se dessine peu à peu sur l’étoile; et enfin le jeu n’est pas prêt de s’arrêter malgré les titres racoleurs de certains sites et/ou médias qui ne cherchent qu’une chose : faire du BUZZ avec des titres putaclics.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« 12 coups de midi » actu du jour

Allez on commence par un petit résumé de ce qui s’est passé aujourd’hui dans les « Douze coups de midi ». Et bien si Antonin a encore gagné, et alors qu’il aurait pu remporter la somme de 30.000 euros, il s’est curieusement trompé sur la dernière question qui paraissait pourtant très simple. À la question « Quelle actrice française a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio dans ‘La plage’ ? », il fallait répondre Virginie Ledoyen et non Cécile de France ou Audrey Tautou. Bon en même temps, on ne peut pas tout savoir. En choisissant la première, Antonin s’est contenté aujourd’hui de 3.000 euros à partager dont 1.500 pour sa cagnotte.

Demain il reviendra pour une 17ème participation et débutera l’émission avec la coquette de 71.535 euros dans sa besace.



Annonces





« 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile de midi

Même si un nom circule sur les réseaux sociaux, impossible dans l’état actuel des choses de comprendre les indices présentés : un décor japonais et un vase chinois de type « Ming ». Enfin ce sont les connaisseurs qui le disent en tout cas.

Un nouvel indice se dessine sur l’étoile. Regardez bien en haut et à droite de l’image. Selon les fidèles internautes de la page « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » il pourrait s’agir de l’aile d’un rapace : vautour, aigle ou autre ? De toutes façons peu importe étant donné que les indices sont de plus en difficiles et parfois incompréhensibles.

Sachez qu’il ne s’agit pas de Jack Black, nom proposé aujourd’hui par Antonin.

Non « Les 12 coups de midi » ne va pas s’arrêter

Ne vous fiez pas à tous ces titres racoleurs qui annoncent une fin prochaine du programme. Non le jeu de Jean-Luc Reichmann n’est pas en danger même si certains articles tentent de nous faire le croire le contraire.

Dans le cadre d’une interview accordée au blog de Jean-Marc Morandini, l’animateur s’est montré on ne peut plus clair sur le sujet. Interrogé sur les années qui défilent inexorablement, il a notamment déclaré « J’offre du bonheur avec les 12 coups de midi, je fais de la prévention avec Léo Mattei. Tant que je m’éclate, je serai là et je continuerai… ». Le message a le mérite d’être clair non ?

Quant à la nouvelle formule, c’est à dire sans public, elle va perdurer à la rentrée. L’animateur de TF1 dit avoir découvert une nouvelle intimité avec les gens et cette formule réinventée lui plaît bien finalement.

On retrouve « Les 12 coups de midi » demain dès 12 heures TF1 et comme toujours sur MYTF1 pour les retardataires (replay) ou pour tous ceux qui sont connectés en permanence (via la fonction direct).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés