Ici tout commence : le destin d’un personnage va basculer cet été !

Publicité





Un été sous haute tension attend les fans de « Ici tout commence ». La série phare de TF1 s’apprête à lancer une nouvelle intrigue estivale haletante, centrée cette année sur le concours de la meilleure école de cuisine de France. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le personnage de Léonard ne sortira pas indemne de cette aventure…











Publicité





Major de sa promo, Léonard est choisi pour représenter l’Institut Auguste Armand lors du prestigieux concours de la meilleure école de cuisine de France. Un défi de taille, encadré par l’intransigeant Teyssier. Mais rapidement, les choses dérapent.

« Il arrive avec beaucoup d’espoir et d’ambition. En tant que major de promo, il représente l’école au concours. Mais pendant les entraînements à la dure avec Teyssier, Léonard et Zoé ont exprimé leur ras-le-bol », confie Thomas Vilan à Télé Star. « Dans un moment d’égarement, ils ont dit qu’ils aimeraient faire foirer le concours pour que Teyssier change de méthode… Et le méchant Gaspard les a filmés et a montré la vidéo à Teyssier. »

La réaction de Teyssier ne se fait pas attendre. Méfiant, il prépare une équipe de secours composée de Gaspard et Carla. Le jour de la première épreuve, le sort s’acharne : Zoé et Léonard se retrouvent enfermés et manquent le début du concours. Ni une ni deux, Teyssier les remplace par la nouvelle équipe. Mais ce n’est que le début des ennuis pour Léonard. Il sent qu’une ombre plane sur la brigade.



Publicité





« D’autres événements vont lui prouver que quelqu’un veut lui couper l’herbe sous les pieds. Il propose donc à Clotilde et Teyssier de rester pour découvrir qui veut s’en prendre à la brigade. »

Au cœur de cette tension grandissante, Léonard est touché personnellement par un événement bouleversant : « Très vite, la perte d’un médaillon va l’affecter. Il est la seule chose qui lui reste de ses parents puisqu’il est orphelin et a grandi dans un foyer. Il sent qu’il n’est pas le bienvenu chez Castelmont. »

Entre complots et quête personnelle, Léonard va devoir puiser dans ses ressources les plus profondes. Et cette intrigue laissera des traces durables.

« Il découvrira beaucoup de choses sur lui et son passé. Après cette arche, Léonard ne sera plus jamais le même. Il y aura un avant et un après. Il perdra son innocence et restera dans le malentendu. Cela présage beaucoup de scènes profondes l’année prochaine. »

Avec cette intrigue d’été intense, « Ici tout commence » promet de tenir ses fans en haleine. Léonard pourrait bien devenir l’un des personnages clés de la saison à venir. Entre ambition, trahison et révélations personnelles, son destin est en train de basculer.