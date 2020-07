Audience « Plus belle la vie » du 2 juillet : PBLV de nouveau en baisse, faut-il s’inquiéter ?

3.7 ( 3 )



Annonces





Audience « Plus belle la vie » du 2 juillet 2020. Décidément cette année 2020 est assez cauchemardesque pour beaucoup d’entre-nous, la période post-Covid en particulier. Et pour « Plus belle la vie » on est tout de même pas loin de la catastrophe. Alors que la série était parvenue à regagner quelques fidèles, la voilà qui redégringole…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audience « Plus belle la vie » du 2 juillet 2020 : ça repart à la baisse

Ainsi l’épisode de ce jeudi 2 juillet 2020 s’est contenté de 2.69 millions de fans soit à peine 12.5% des téléspectateurs. On est très loin des scores que la série parvenait à réaliser au premier trimestre… 600 à 700.000 téléspectateurs perdus en quelques semaines à peine. La Covid-19 a fait de sacrés dégâts.

Soit l’intrigue actuelle en plaît pas, soit les mordus de la première heure se sont désintoxiqués pendant les rediffusions de mai et juin. Et là c’est beaucoup plus inquiétant pour l’avenir de la série quotidienne qui fête tout de même ses 16 années d’existence !

Pour mémoire voici le récap des audiences depuis le début de la semaine.



Annonces





– Lundi 29 juin 2020 : 2.64 millions de téléspectateurs pour seulement 11.6% de part de marché.

– Mardi 30 juin 2020 : 2.67 millions de téléspectateurs pour 12.5% de part de marché

– Mercredi 1er juillet 2020 : 2.79 millions de téléspectateurs pour 12.7% de part de marché.

– Jeudi 2 juillet 2020 : 2.69 millions de téléspectateurs pour 12.5 de part de marché

Les plus optimistes noteront que « Un si grand soleil » et « En Famille » affichent également des performances à la baisse.

Les audiences des autres fictions quotidiennes

Et justement nous allons comparer maintenant ce résultat avec celui des autres séries/et ou fictions quotidiennes.

– Avant 20 heures, « Demain nous appartient » reste en forme sur TF1 avec 3.12 millions de téléspectateurs et 18.7 % de part de marché

– Après 20 heures, ça baisse pour « Un si grand soleil » sur France 2 avec 3.65 millions de fidèles et 16.6% de part d’audience

– Toujours après 20 heures, ça baisse également pour « En Famille » sur M6 avec 2.94 millions de téléspectateurs et 13.4% de pda.

Dernier épisode de la semaine pour « Plus belle la vie », ce soir sur France 3 dès 20h20. Retrouvez dès maintenant, et avant-première, l’épisode du jour sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés