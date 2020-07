Plus belle la vie : ce soir, Barbara cache un bébé (résumé + vidéo de l’épisode 4054 PBLV du 2 juillet 2020)

4.7 ( 6 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4054 du jeudi 2 juillet 2020 – On peut dire que le retour de Barbara au Mistral est pour le moins mouvementé dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle n’avait prévenu personne, Barbara s’est installée à l’hôtel et ce soir vous allez découvrir qu’elle cache… un bébé !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4054

Mirta interroge Barbara car Frémont s’est plaint d’entendre des cris dans la chambre. Barbara prétend que ce sont des rituels chamaniques, ce qui inquiète Mirta, et Léo. Les colocs qui ont découvert ce que Barbara cachait dans son sac, s’inquiètent. Estelle essaie de la faire parler, et finit par lui avouer qu’ils sont au courant. Barbara accepte de séjourner à la coloc si en échange, personne ne lui pose de questions. De son côté, Estelle fait une parano…

Alors qu’Hadrien prépare le mariage, Samia planque avec Boher devant Scotto. Ils prennent en flagrant délit le gifleur, qui vient de s’attaquer à Nathan, et découvre un lycéen qui voulait juste s’amuser et avait fait un pari stupide. Au conseil, Samia triomphe face à Barrault, qui brandissait déjà la menace terroriste…



ANNONCES





Thomas se rend à une fête et joue les millionnaires, pendant que Riva, en silence, s’inquiète qu’il aille trop loin…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4054 du 2 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES