Demain nous appartient en avance : Joubert est-il le coupable ? (résumé + vidéo épisode 700 DNA du 2 juillet 2020)

4.8 ( 11 )



ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 700 du jeudi 2 juillet 2020 – Alors qu’un premier suspect a été arrêté hier soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », la police a-t-elle bien mis la main sur celui que l’on surnomme le prédateur ? Ce soir, la police perquisitionne chez Joubert, à la recherche de preuves…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 700

Martin et Aurore viennent d’arrêter le principal suspect dans l’affaire des viols à Sète. Sans perdre de temps, ils procèdent à une fouille intégrale au domicile du suspect. Seulement, pas un seul indice ou élément ne vient aider les policiers… Ils restent cependant persuadés qu’il s’agit du véritable coupable.

Amanda est sous le choc après une révélation faite par Georges tandis que Renaud aide Marianne à surmonter son épreuve. Et la nouvelle entreprise de Bart et Gabin se heurte à un acte de malveillance. Quant à Rémy, il a de plus en plus de mal à comprendre l’attitude de Soraya…



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 700 du 2 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES