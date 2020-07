Audiences TV prime 2 juillet 2020 : « Taxi 3 » leader devant « Puzzle »

4.4 ( 7 )



Audiences TV prime 2 juillet 2020. Hier soir c’est TF1 qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée avec la rediffusion du film « Taxi 3 ».



Emmené par Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy et Marion Cotillard, il a de nouveau fait vibrer 4.08 millions d’inconditionnels pour 19.2% de part de marché.

Plus large leadership sur le public jeune et féminin avec notamment 27% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 30% auprès des 25-49ans et 41% auprès des 15-24 ans



Audiences TV prime 2 juillet 2020 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Puzzle ». Porté par Sagamore Stévenin et Elsa Lunghini, il a été vu ou revu par 3.98 millions de personnes soit 18.5 % du public présent devant son poste de télévision.

Soirée plus difficile pour les autres chaînes. France 2 est loin derrière avec son »Grand échiquier ». Toujours animé par Anne-Sophie Lapix, et toujours sans public, ce nouveau numéro n’a convaincu que 1.47 million de personnes, soit 8.2% des téléspectateurs. Cela reste faible pour un prime.

Pas mieux pour M6 et la suite de la saison 2 de « This Is Us ». Les deux premiers épisodes d’une soirée qui en comptait 4 ont réuni 1.22 million de fans pour seulement 5.8% de pda. Un léger mieux mais toujours aussi catastrophique.

Arte complète le top 5 avec sa série « The Killing » dont les deux épisodes d’hier ont réuni 999.000 inconditionnels (pda 4.7%)/

