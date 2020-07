Un si grand soleil en avance : Eve et Eliott, la réconciliation (résumé + vidéo épisode n°429 du 2 juillet 2020)

4.5 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Eve et Eliott vont finalement se réconcilier ce jeudi soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Eve va faire son mea culpa auprès de son fils, bien décidée à tourner la page Virgile…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 429

Eve s’excuse auprès de son fils, Eliott. Eve lui explique qu’elle était dans le déni vis à vis de Virgile et que c’est pour ça qu’elle n’a pas écouté ses mises en garde… Mais Eliott affirme que c’est la faute de Virgile, qui n’aurait jamais du venir. Il lui assure que c’est fini, que le bar commence à bien marcher et qu’ils vont se faire une jolie petite vie.

Et tandis que Davia doit faire face à un échec qu’elle a du mal à digérer, Eliott ne manque pas d’idées pour étendre son réseau. De son côté, Gary est confiant face à l’avenir.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 2 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

