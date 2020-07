Plus belle la vie : ce soir, Léo apprend qu’il est grand-père (résumé + vidéo de l’épisode 4055 PBLV du 3 juillet 2020)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4055 du vendredi 3 juillet 2020 – La semaine s’achève et c’est un grand moment qui attend Léo ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il discute avec Nathan qui est au parc avec le bébé de Barbara, ce dernier gaffe et lui révèle sans ménagement qu’il est grand-père ! Léo est sous le choc…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4055

Francesco, agacé, essaie de convaincre Estelle qu’il n’a rien à voir dans les problèmes de Barbara. Léon jette le trouble à la coloc et c’est Nathan qui en hérite. Nathan rencontre Léo et gaffe en laissant entendre son lien de parenté. Pendant ce temps Francesco vient voir Abdel et le questionne. Les deux viennent demander des comptes à Barbara qui les met hors de cause. Sous la pression de Léo, Barbara avoue la vérité à son père…

Lucie se dit heureuse des mariages de ses parents. Hadrien trouve enfin une date de libre en septembre mais ce jour pose problème. De son côté, Samia entérine sa victoire politique, mais Barrault prédit qu’elle tombera à cause des casseroles de son allié Lougane…



Claire laisse entendre à Franck et Rochat que Nathalie et son soi-disant amant ne sont peut-être que des collègues. De son côté, Nathalie vient porter plainte au commissariat…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4055 du 3 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

