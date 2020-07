Ce soir à la télé : Joséphine Ange Gardien, « Le mystère des pierres qui chantent »

5 ( 4 )



Annonces





Programme TV du mardi 28 juillet 2020 – Ce soir à la télé, Mimie Mathy vous donne rendez-vous à 21h sur TF1 pour une rediffusion d’un épisode de la série « Joséphine, Ange Gardien ». Un épisode divisé en deux partie intitulé « Le mystère des pierres qui chantent », qui plongera Joséphine au sein d’un camp de vacances avec au casting, Grégoire Champion alias Timothée dans « Demain nous appartient ».



Annonces



Annonces

A suivre également en streaming et en replay gratuitement sur myTF1 en cliquant ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Joséphine Ange Gardien – Résumé de l’épisode « Le mystère des pierres qui chantent »

En débarquant dans le camp des Pierres qui chantent, Joséphine découvre qu’elle est l’une des animatrices en charge d’adolescents entre 14 et 17 ans, qui sont loin d’être réjouis à l’idée d’abandonner leur téléphone portable. En effet, ce camp « déconnecté » n’a ni réseau, ni wifi. Pour Clothilde, la directrice, c’est l’occasion pour ces jeunes de découvrir autre chose qu’un écran pendant quinze jours. Ce dont se fiche sa propre fille, la flamboyante Chanelle, 17 ans, qui rêve de faire carrière dans le web grâce à sa chaîne Youtube, et Léonard, 16 ans, un adolescent chétif qui passe tout son temps à jouer en ligne. Il n’y a que la timide Louison, 16 ans, qui se réjouit vraiment d’être dans ce camp sans internet. Chanelle, Léonard et Louison ont un point commun : ils sont les clients de Joséphine… et de l’enthousiaste Gabriel, un ange stagiaire qui attend d’avoir ses ailes à l’issue de cette mission pour pouvoir se téléporter ! Notre duo d’anges va vite réaliser que ces trois adolescents ont un mal de vivre qui les isole de tous. Afin de les amener à dépasser leurs peurs et à s’ouvrir aux autres, Joséphine et Gabriel les emmènent en trek dans la forêt sans savoir qu’ils sont suivis par un homme mystérieux…

Noter cet article

Annonces



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés