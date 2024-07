Joséphine Ange Gardien du 26 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 26 juillet 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 26 juillet 2024 : l’épisode « Suivez le guide »

La tour Eiffel, le musée Rodin, Montmartre… Cette fois-ci, Joséphine endosse le rôle de guide touristique à Paris pour quatre clients ! Amours compliqués, adultères, secrets de naissance et escroqueries : François, Séverine, Clément et Pascal sont tous aux prises avec des problèmes épineux, et Joséphine n’a que trois jours pour les aider à les résoudre !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Martin Lamotte (François), Lucie Jeanne (Fabricia), Didier Brice (Monsieur Gérard), Rebecca Miquel (Séverine), Solène Bouton (Marion), Nicolas Guillot (Pascal), Franck Borde (Laurent), Cécilia Hornus (Sylvie), Bertrand Farge (Guy), Loïc Mobihan (Clément), Jérôme Marc (Alexandre), Gwenaëlle Simon (Isabelle), Blanche Ravalec (Michelle), Gilles Carré (Le peintre), Christophe Jouzel (Le patron du restaurant), Daniel-Jean Cassagne (Le vieux beau)



Publicité





Et à 16h l’épisode « Tango »

Joséphine débarque en plein cours de tango, où elle rencontre sa cliente, Maria-Sol Jimenez, une célèbre chorégraphe et danseuse. Rapidement, Joséphine découvre que la vie de Maria-Sol est construite sur un ensemble de mensonges. Non seulement elle a usurpé l’identité d’une danseuse argentine, mais elle a également menti à son fils concernant l’identité de son père, un secret qui le pèse de plus en plus. Avec ces mensonges sur le point d’être dévoilés, Joséphine intervient pour aider Maria-Sol à affronter la vérité.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Natalia Dontcheva (Maria-Sol), Michel Scotto Di Carlo (Carlos), Thibault Thezan (Diego), Jean-Baptiste Marcenac (François), Patrick Bonnel (Bernard), Jean-Claude Caron (Ernesto), Camille Starr (Aurore), Benjamin Garnier (Alejandro), Charlotte Adrien (Roxane), Laura Préjean (Claire), Christophe Aquilon (Le policier), Bruno Garcia (Stanislas), Perrine Gilbert (L’employée du théâtre), Roméo Escala (Le vigile du théâtre), Cécile Lancia (L’hôtesse de la banque), Sarah Pebereau (L’assistante de la banque), Aline Nolasco (Daniella), Fatma Oussaifi, Daniel Darius Oskui, Valérie Onnis, Jorge Crudo, Marjorie Ascione, Mariano Gauna, Louise David Gauna, Diego Ocampo Aznarez, Camille Dantou, Jérémie Braitbart