Demain nous appartient spoiler : Amanda et Ulysse en couple (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Ulysse est tombé sous le charme d’Amanda ces dernières semaines dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et alors qu’il rame puisque Amanda n’est pas remise du drame qu’elle a vécu, dans quelques jours les choses vont changer…



En effet, Ulysse va faire une jolie déclaration à Amanda et ils vont s’embrasser !



Ces dernières semaines Ulysse et Amanda apprennent à se connaître et à se séduire. Un jeu de séduction et un début de relation difficile à appréhender après le viol qu’elle a subit il y a encore peu de temps. Mais Ulysse est amoureux et prêt à attendre Amanda autant de temps qu’il le faudra. Sa patience pourrait bien se être désormais récompensée !

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images.



Demain nous appartient spoiler Amanda et Ulysse s’embrassent

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

