Demain nous appartient spoiler : Christelle et Sylvain interrogés par la police (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Une nouvelle semaine débute et la famille Moreno est au coeur de l’intrigue dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Laura va leur causer des problèmes jusqu’à se trouver convoqués au commissariat !



En effet, Christelle et Sylvain vont être interrogés par la police au sujet de Laura !



Laura, la fille de Christelle, causerait des troubles dans la ville de Sète… Après l’histoire de la drogue cachée chez les Moreno, Laura aurait agressé une femme pour lui voler ses affaires. Karim et Sara ont besoin de l’aide des Moreno pour retrouver Laura. Les Moreno affirment ne pas avoir de nouvelles d’elle. Selon les policiers, Christelle et Sylvain mentent… Sont-ils prêts à se mettre en danger et en travers de la justice pour protéger la jeune fille ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images.



Demain nous appartient spoiler Christelle et Sylvain au commissariat

