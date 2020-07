Un si grand soleil : Pierre enlevé, Elise enceinte, ce qui vous attend mardi 21 juillet (épisode n°442 en avance)

5 ( 4 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? On peut déjà vous dire que dans l’épisode 442 du mardi 21 juillet, Pierre va se faire enlever !



Annonces



Annonces

En effet, Guilhem annonce à Portel et à Pierre que la police n’a pas assez d’élément pour prouver que les conditions de travail d’Olef l’ont conduit à son accident mais que du coup, ils ont de grandes chances d’être placés en garde à vue pour que la police leur mette la pression…



Annonces



Annonces



Annonces





Pierre semble nerveux face à cette annonce et Portel s’en rend compte… Portel rencontre Eliott et Thierry pour leur en parler. Eliott, qui profite des confidences de Pierre à Emmy, propose de lui mettre la pression en le faisant quitter Montpellier. Ils organisent donc son enlèvement !

De leur côté, Sofia et Elise apprennent une bonne nouvelle : Elise est enceinte ! Elles fêtent ça avec Bilal, qui plus tard croise Damien, son ex, dans la rue…



Annonces





Quant à Eve, elle accepte d’aller prendre un verre avec Justine et les deux femmes s’embrassent !…

Rendez-vous mardi 21 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés