Demain nous appartient spoiler : Marianne et Renaud, la rupture (VIDEO)

5 ( 2 )



Annonces





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – On croyait leur couple solide et pourtant dans quelques jours ils vont se séparer dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Marianne, qui n’arrive pas à surmonter le traumatisme qu’elle a vécu avec le prédateur, va finalement annoncer à Renaud qu’elle préfère le quitter !



Annonces



Annonces

Une annonce très difficile à encaisser pour Renaud…



Annonces



Annonces



Annonces





Depuis qu’elle a été victime du prédateur, Marianne n’arrive plus à consommer pleinement son couple avec Renaud. Ses peurs, ses cauchemars et sa difficulté à avoir des interactions physiques bouleversent leurs rapports. De plus, Marianne est persuadée qu’elle ne parviendra plus à avoir de rapports sexuels. Selon elle Renaud ne le supportera pas sur le long terme. Elle préfère prendre les devants en lui annonçant une décision terrible…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images.



Annonces





Demain nous appartient spoiler Marianne et Renaud se séparent

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés