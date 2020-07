Demain nous appartient spoiler : Samuel propose d’adopter Sofia (VIDEO)

5 ( 4 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Sofia et Samuel sont de plus en plus proches et que les tensions semblent apaisées avec William dans votre feuilleton « Demain nous appartient », Samuel va faire une belle proposition à sa fille dans quelques jours.

En effet, Samuel veut une véritable place dans la vie de Sofia, pour qui il affirme qu’il sera toujours là, et il lui propose de l’adopter !



Depuis maintenant quelques semaines Samuel et Sofia ont décidé de prendre le temps de se connaître et de s’apprivoiser. Désormais ils entretiennent une très bonne relation et au détour d’un petit déjeuner au Spoon, Samuel a une grande demande pour Sofia… En effet, soucieux du rôle de père qu’il peut avoir, Samuel propose à Sofia de l’adopter ! La jeune fille est d’abord assez interloquée mais décide finalement d’accepter la proposition de son père biologique ! William risque de ne pas apprécier la nouvelle…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



