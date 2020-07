Plus belle la vie en avance : Thomas guéri ? Il ne veut plus voir Melmont (vidéo PBLV épisode n°4058)

4.9 ( 8 )



Thomas retourne voir Melmont mercredi prochain dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Thomas affirme qu’il va beaucoup mieux grâce à la soirée qu’il a passé avec Gabriel…

Une soirée et Thomas pense ne plus être en colère et avoir effacé le traumatisme de la fusillade.



Thomas annonce même à Melmont, qui se montre réticent, que c’est sa dernière séance et qu’il n’a plus besoin de le voir ! Melmont ne cache pas à Thomas qu’il trouve que c’est très rapide et étonnant… On n’efface pas tout en une soirée et il pense qu’il est toujours en colère au fond de lui…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4058 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4058 du 8 juillet 2020

