« Hudson & Rex » du 5 juillet 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

« Hudson & Rex » du 5 juillet 2020. Après un excellent démarrage il y a 15 jours – pas d’épisode dimanche dernier pour cause de soirée électorale – votre série « Hudson & Rex » fait son grand retour ce soir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV



Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du 5 juillet 2020 : vos 4 épisodes

Ep.5. L’amie des bêtes

Charlie, Rex et toute l’équipe enquêtent sur le meurtre de Brooklyn Weber, une jeune femme qui faisait du gardiennage d’animaux au domicile de ses clients en leur absence. La soeur de Brooklyn, Naomi Turner, est mariée avec Scott, qui est alcoolique et semblait brouillé avec sa belle-soeur…



Ep.6. Morts mystérieuses

A Forest Lawns, une résidence pour retraités où vit Miranda, la tante de Charlie, un pharmacien est retrouvé mort. On pense d’abord un à un infarctus, mais Miranda n’y croit pas. En effet, ce n’est pas la première fois que quelqu’un meurt dans des circonstances étranges à Forest Lawns. Plusieurs résidents en parfaite santé sont morts subitement, sans raison apparente. Miranda décide d’appeler Charlie pour enquêter. Ses soupçons sont confirmés : L’autopsie révèle que le pharmacien a été empoisonné…

Ep.7. Essai clinique

Alors que Sarah se rend dans un laboratoire indépendant pour faire analyser un échantillon de méthamphétamine par l’une de ses anciennes amies de l’université, un homme armé débarque dans les locaux. Darryl Perth prend Sarah et les laborantins présents en otage. Il demande à avoir accès aux dossiers d’un essai clinique portant sur un nouveau produit, le Sandifinol, qui selon lui aurait conduit sa femme à ne plus l’aimer et à le quitter. Mais avant qu’il ne confisque les portables de ses otages, Sarah parvient à envoyer un message à Charlie avec un début d’adresse…

Ep.8. Chaud devant

Katya, qui travaille dans un foodtruck nommé le Fast Eddie’s, va remplir les bonbonnes de propane lorsque le camion explose. Gabrielle, la patronne du Fast Eddie’s, est en fait la fille d’Edward Bullock, un grand patron qui possède une chaîne de restaurants. Un suspect est rapidement arrêté. Il s’agit de Suki, une des autres propriétaires de food-truck. Elle est accusée d’avoir saboté les bonbonnes de propane du Fast Eddie’s. Pourtant les enquêteurs découvrent que l’explosion initiale aurait été provoquée par une bombe artisanale…

Nouveau succès d’audience

Lancée il y a 15 jours, la série a signé un beau succès d’audience. Les deux premiers épisodes de la soirée ont ainsi captivé 2,87 millions de fidèles pour 12,3% de part de marché.

