« L’amie prodigieuse » du 1er juillet 2020 : vos deux épisodes de ce soir

4.4 ( 8 )



ANNONCES





« L’amie prodigieuse » du 1er juillet 2020. C’est le jour J pour « L’amie prodigieuse », la nouvelle série italienne proposée chaque mercredi soir sur France 2. Deux épisodes au menu ce soir « Les Poupées » et « L’argent ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV. Les deux premiers épisodes sont déjà en ligne et seront disponibles jusqu’au 22 juillet 2020 inclus.



ANNONCES





« L’amie prodigieuse », c’est quoi ?

Mais au fait c’est quoi « L’amie prodigieuse » ? De quoi ça parle ? Pour le savoir nous vous renvoyons à notre article de présentation de la série en cliquant ICI

« L’amie prodigieuse » du 1er juillet 2020 : les deux épisodes de ce soir

« Les Poupées » : Quand Elena Greco reçoit un appel en pleine nuit annonçant la disparition de son amie d’enfance, Lila, disparue sans laisser de traces, la sexagénaire entreprend de raconter l’histoire de leur amitié qui débute par leur rencontrent sur les bancs de l’école primaire d’un quartier pauvre de Naples en 1950. Malgré leurs indéniables différences, elles deviendront les meilleures amies du monde et d’incroyables complices, dans ce quartier où la violence, les ragots, et les règlements de comptes de la mafia sont omniprésents. C’est en affrontant leur peur, ensembles face à Don Achille, que Lila et Lenu poseront la pierre angulaire de leur amitié…



ANNONCES





« L’argent » : En achetant Les quatre filles du docteur March, Elena et Lila découvrent les plaisirs de la lecture et décident qu’elles veulent devenir écrivaines quand elles seront grandes. Mais leurs familles sont pauvres, sans instruction et n’ont aucune intention de les laisser étudier. Après d’innombrables disputes avec ses parents, Elena parvient à obtenir la permission d’aller à l’école secondaire, tandis que Lila est obligée d’abandonner ses études.

Alors succomberez-vous à cette série encensée par la critique et dont les premiers épisodes ont cartonné à la télévision italienne ? Réponse dès demain avec les chiffres de l’audience.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES