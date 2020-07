« Prodigal Son » du 1er juillet 2020 : vos épisodes de ce soir en lieu et place de « The Resident »

4.4 ( 9 )



ANNONCES





« Prodigal Son » du 1er juillet 2020. Alors que la diffusion de la saison 1 avait été interrompue pour cause de Covid-19, votre série « Prodigal Son » revient ce soir sur TF1 et MYTF1 pour le replay. La série remplace « The Resident » dont la diffusion de la saison 2 est à son tour suspendue.



ANNONCES





« Prodigal Son » du 1er juillet 2020 : vos épisodes inédits de ce soir

Affaires internes (21h05) : En enquêtant sur un mystérieux et catastrophique incident dans le quartier, Bright fait face à une affaire interne. Gil et l’équipe sont inquiets pour sa santé mentale.

Le reste est littérature (21h55) : En chemin pour l’aéroport, alors qu’il avait accepté de prendre des vacances bien méritées, Malcolm convainc Gil de le laisser venir sur une scène de crime : l’assassinat d’un procureur. Le mode opératoire indique que le tueur est obsédé par le comte de Monte-Cristo, dont il s’inspire pour exercer sa vengeance sur plusieurs hommes importants, liés à la célèbre famille Taylor. L’équipe découvre que le seul hériter de cette famille, Cal Taylor, a été impliqué dans un accident qui aurait coûté la vie à une jeune femme, Isabella, et qui aurait été couvert par le père de Cal. Gil et Malcolm se rendent chez les Taylor et arrêtent Ernesto, le père d’Isabella. Mais Malcolm est convaincu qu’il n’est pas le meurtrier.



ANNONCES





Le tueur du carrousel (22h50) : Jessica est contactée par un homme qui prétend détenir des informations sur « La fille dans la malle ». Mais une fois arrivés au lieu de rendez-vous, un carrousel, Malcolm et elle découvrent un cadavre. Le meurtrier, qui se fait appeler « Le tueur du carrousel », appelle Ainsley pour son premier jour en direct sur un plateau de télévision et exige que Jessica lui verse un million de dollars ou il exécutera une nouvelle victime. Martin saisit cette occasion pour appeler à son tour Ainsley et laisse entendre que le tueur agit par vengeance envers lui.

À quand le retour de « The Resident » ?

Et la question que vous vous posez probablement est : quand « The Resident » reviendra sur TF1 ? Pour l’instant nul ne sait. Certains évoquent la rentrée de septembre, la chaîne ayant peut-être pour ambition de surfer sur son succès.

Sauf que la Covid-19 a aussi contraint TF1 d’interrompre la saison en cours de « Grey’s Anatotmy ». Faudra t-il attendre le printemps suivant pour la découvrir ?

Et puis la chaîne a aussi dans ses cartons la suite de la saison 3 de « Good Doctor »….

Quelle audience pour le retour ?

La dernière diffusion en date de « Prodigal Son » n’a pas vraiment affolé les compteurs. Alors que ces dernières semaines « The Resident » a réalisé d’excellentes performances en se classant systématiquement en tête des audiences, la dernière soirée de « Prodigal Son » s’est contentée de 3.63 millions de fidèles pour 13.6% de part de marché (moyenne des deux premiers épisodes, ndrl).

Alors TF1 a t-elle fait le bon choix ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES