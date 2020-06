« L’amie prodigieuse » : nouvelle série de France 2 dès le 1er juillet 2020

5 ( 6 )



ANNONCES





« L’amie prodigieuse » est le titre de la nouvelle série italienne que nous proposera France 2 cet été chaque mercredi soir en première partie de soirée. Et ça débutera dès le mercredi 1er juillet 2020 dès 21h05.



ANNONCES





Alors que le prochain roman d’Elena Ferrante sort ce ce mois-ci chez Gallimard, France 2 nous proposera de découvrir cette nouvelel série adaptée de la saga de la mystérieuse auteure, phénomène littéraire et populaire qui a dépassé les frontières tant géographiques que générationnelles.

La saison 1 de « L’amie prodigieuse » est une adaptation en huit épisodes du premier tome des quatre livres. Pour info elle a déjà captivé plus de 7 millions de téléspectateurs sur la RAI (en prime).

« L’amie prodigieuse » : présentation

Lorsque l’amie la plus importante de sa vie semble avoir mystérieusement disparu sans laisser de trace, Elena Greco, une femme âgée, décide de relater le plus fidèlement possible son histoire de 60 ans d’amitié, sincère et emprunte de rivalité, avec Raffaëlla Cerullo, surnommée Lila. L’intrigue s’ouvre sur la dernière année d’école élémentaire de Lila et Lenù à Naples. Toutes deux extrêmement douées et issues d’un milieu modeste, n’ont que peu d’espoir d’atteindre le collège et d’assouvir leur soif de se cultiver. Entourées par la violence, les règlements de compte, les coups et les morts, les deux petites filles ne s’en laissent pas compter et tracent chacune leur chemin. Au fil ses saisons, on découvre leur amitié à jamais liée, les choix et le destin de chacune…



ANNONCES





Le saviez-vous ?

Pour la télévision « L’amie prodigieuse » c’est :

150 acteurs

1500 figurants

8000 comédiennes auditionnées pour le rôle de Lenù et Lila

1500 costumes

150 techniciens

20 000 mètres carrés de plateaux

100 jours de travaux pour le décor

« L’amie prodigieuse » à découvrir très bientôt sur France 2 et France.Tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES