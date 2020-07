5 ( 3 )



Chaque jour Jean-Luc Reichmann anime avec brio le jeu préféré des téléspectateurs « Les 12 coups de midi ». Depuis dimanche il fête les 10 ans d’un programme dont le succès ne se dément pas. Et depuis lundi c’est une semaine spéciale « Combat des maîtres » qui nous est proposée avec quelques-uns des plus grands champions de l’émission à l’exception notable de Christian Quesada, condamné récemment à 3 ans de prison, et de Véronique, alias Tata Véro, qui préfère désormais rester dans l’anonymat…



Mais ce succès colossal, il suffit de regarder les chiffres de l’audience pour s’en convaincre, aurait très bien ne jamais exister. Voici pourquoi…

Découvrez pourquoi Jean-Luc Reichmann a refusé d’animer « Qui veut gagner des millions ? »

La carrière actuelle de Jean-Luc Reichmman a bien failli ne pas être tout à fait la même. Et comme on ne sait jamais à l’avance ce qui aurait pu se passer, on se dit qu’il a finalement fait le bon choix…

Il y a 20 ans, lorsque l’animateur a quitté le service public, il ne savait pas vraiment ce qui l’attendait sur TF1. Et c’est une proposition inattendue qui lui a été faite : animer un jeu alors inconnu de tous « Qui veut gagner des millions ? » .



« Quand j’ai quitté le service public, je n’avais rien de sûr qui m’attendait. J’ai entrepris de rencontrer Étienne Mougeotte pour lui proposer mon jeu et il s’est montré intéressé. Au départ, Xavier Couture et Guillaume de Vergès m’ont proposé d’animer “Qui veut gagner des millions?” (…) J’ai pris un risque phénoménal en refusant ce jeu diffusé en access prime time à cette époque parce que je n’avais plus de boulot. » déclaré Jean-Luc Reichmann à TV MAG.

Aujourd’hui il ne regrette pas tant les chiffres lui sont favorables…

« Les 12 coups de midi » : le Combat des maîtres, manche n°3

Aujourd’hui manche n°3 du Combat des maitres, des « Douze coups de midi ». Après les qualifications d’Akim et de Timothée, entrent dans la compétition : Alexandre, Romain, Julien et Frédérique.

Attention seul l’un de ces 4 anciens maîtres de midi sera qualifié pour la finale de samedi soir en prime-time.

Le saviez-vous ?

– « Les 12 coups de midi » est l’adaptation française d’une émission née en Argentine en 2001 baptisée « El Legado » et diffusée sur Telefe

– En France, le premier numéro a été diffusé le 28 juin 2010

– Avant Zette, jusqu’à fin octobre 2010, Jean-Luc Reichmann était accompagné de Eulalie, une fée virtuelle. Elle deviendra une simple voix-off avant d’être définitivement remplacée par Zette en janvier 2011.

Retrouvez Jean-Luc Reichmann aujourd’hui, mercredi 1er juillet 2020, dans un nouveau numéro inédit des « 12 coups de midi ». Attention car pour cette semaine spéciale du Combat des maîtres, le rendez-vous est fixé à 11h45.

