« Les 100 plus grands aléas du direct » : le 25 juillet sur TF1 avec Anaïs Grangerac et Christophe Beaugrand

« Les 100 plus grands aléas du direct » c’est pour le samedi 25 juillet 2020 sur TF1 et MYTF1. Vous vous souvenez de cette émission culte « Les 100 plus grands…. » autrefois animée par Christophe Dechavanne, Sandrine Quétier et plus récemment par Jean-Pierre Foucault ? Et bien elle fait son grand retour le samedi 25 juillet 2020 sur TF1 pour une spéciale « Aléas du direct ». Et elle nous sera présentée par un duo de chic, de choc et de charme : Anaïs Grangerac et Christophe Beaugrand.



« Les 100 plus grands aléas du direct » : le principe

L’émission culte 100 plus grands fait son grand retour sur TF1 avec un classement inédit des 100 plus grands aléas du direct : des fous rires aux gaffes, en passant par les lapsus en tous genres.

Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac, entourés de Christine Bravo, Virginie Hocq et Florent Peyre vous livreront les plus désopilants et les plus surprenants des moments de direct à la télévision !

Alors si vous avez envie de passer une bonne soirée, vous savez ce qu’il vous reste à faire…



