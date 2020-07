« Les copains d’abord » : nouvelle série inédite de M6 dès le 30 juillet 2020

4.6 ( 9 )



« Les copains d’abord » est le titre d’une nouvelle série qui nous sera proposée dès le 30 juillet 2020 sur M6 et 6PLAY (pour le replay et le direct). Au casting Olivia Côte, Julien Boisselier, Judith Siboni et Amaury de Crayencour.



« Les copains d’abord », est une comédie familiale de 6 épisodes de 52 minutes portée par Olivia Côte, Julien Boisselier, Judith Siboni et Amaury de Crayencour. En faisant le portrait de deux familles très différentes, cette fiction aborde de nombreux sujets tels que l’adoption, l’homoparentalité, le logement participatif et surtout l’amitié et la solidarité

« Les copains d’abord » c’est deux familles, liées par une amitié avec un grand A, qui partagent absolument tout : les dîners, les vacances, les emmerdes et même leur palier ! Alors quand on leur demande de libérer leur appartement, ils vont tout faire pour continuer à habiter ensemble. Et si c´était la pire idée de leur vie ?

« Les copains d’abord » : les deux familles

– D’un côté LES BINARELLI. Les po’bos, plus pauvres que bourgeois Julie (Olivia Côte) est une institutrice cool et détendue, son mari Antoine (Julien Boisselier) est un futur autoentrepreneur dans la restauration… il attend juste de trouver une idée pour se lancer… et ne lui parlez pas de wrap, ni de burger ! Ils ont 2 enfants : Simone, adolescente en 3e et Jean-Claude, passionné par l’accordéon. A la maison c’est la liberté, tous deux manquent d’autorité, heureusement Fleur, leur voisine, se charge de réprimander les enfants quand c’est nécessaire. Ils ne se voient pas vivre sans les Cappelin, être sur le même palier est impératif.



– De l’autre LES CAPPELIN : Les authentiques bobos parisiens Fleur (Judith Siboni) est femme au foyer et donne régulièrement un coup de main au pressing de ses parents. Depuis 18 ans, elle est mariée à Dimitri (Amaury de Crayencour), médecin généraliste dans un cabinet flambant neuf. Ensemble, ils ont adopté Victoire il y a 14 ans, elle s’apprête à rentrer au lycée avec Simone, la fille des Binarelli qui est aussi sa meilleure amie. Tous les 3 forment une famille soudée mais ne se sentent vraiment au complet qu’aux côtés des Binarelli.

Envie d’en découvrir plus ? Rendez-vous le jeudi 30 juillet 2020 dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

