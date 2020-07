« Prodigal Son » du 8 juillet 2020 : vos deux épisodes de ce soir

4.4 ( 9 )

« Prodigal Son » du 8 juillet 2020. Alors que la diffusion de la saison 1 a repris la semaine dernière, votre série « Prodigal Son » revient ce soir sur TF1 et MYTF1 pour le replay avec deux épisodes inédits : « Embaumement » et « Question de confiance ».



« Prodigal Son » du 8 juillet 2020 : vos épisodes inédits de ce soir

« Embaumement » : Un homme a été tué, embaumé et réinstallé chez lui. L’équipe enquête au Salon des entrepreneurs des pompes funèbres qui se tient au même moment en ville d’autant que Kevin, la victime, était associé à deux personnes du milieu : Tilda et Dev. Leur association avait pris fin un an plus tôt, suite à l’incendie d’un de leurs établissements et la faillite de leur société. Après de brefs interrogatoires sans succès, l’équipe retourne voir Dev dans sa chambre d’hôtel. Ils le trouvent inconscient. Il a été empoisonné à l’antigel, produit qui provoque un embaumement naturel. Ils réinterrogent Tilda…

« Question de confiance » : Un gang à motos braque une bijouterie de luxe et repart avec des montres d’une valeur de vingt millions de dollars. Une victime est retrouvée à l’écart : une jeune femme aux cheveux bruns bouclés, abattue à bout portant. Au cours de l’enquête, Bright retrouve un ami d’enfance, Vijay, représentant de la compagnie d’assurance de la bijouterie. Ce dernier, qui l’avait soudainement délaissé au cours de leur adolescence et dont Bright se méfie, va tenter de retrouver les montres en négociant avec les braqueurs. Ils se retrouvent alors tous deux aux mains de dangereux criminels.



Audience en demi-teinte pour son retour

La semaine dernière « Prodigal Son » n’a pas réussi à s’imposer en tête des audiences de la première partie. La série a battue par France 3 et son émission « Le Village préféré des Français ». Avec seulement 2.52 millions de téléspectateurs et 12.6 % de part de marché, « Prodigal Son » ne peut que faire mieux. Enfin normalement…

