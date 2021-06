« Prodigal Son » saison 2 : dès le 14 juillet 2021 sur TF1 en seconde partie de soirée

5 ( 5 )



Annonces





« Prodigal Son » saison 2. Si vous avez aimé la saison 1, vous aimerez probablement la saison 2. Seul hic, la programmation ne sera pas tout à fait le même. Après avoir eu les honneurs du prime, c’est en seconde partie de soirée que vous retrouverez « Prodigal Son », et ce à compter du mercredi 14 juillet 2021.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour la petite info cette saison 2 est déjà la dernière. La série a en effet été annulée après seulement 2 saisons et ce en raison de chiffres d’audience particulièrement décevants.

« Prodigal Son » : c’est quoi déjà ?

Petite piqûre de rappel…

Malcolm Bright, le fils de l’un des pires tueurs en série des Etats-Unis, est devenu l’un des meilleurs profileurs du FBI. Lorsqu’il se fait renvoyer à cause de son manque de respect pour les règles, il est recruté par la police new-yorkaise comme consultant.



Annonces





« Prodigal Son » saison 2 : le premier épisode de la nouvelle saison

L’art et la lumière : Malcolm est troublé après avoir dû dissimuler un corps pour protéger sa sœur. Lui et la police de New York enquêtent sur le meurtre d’une femme décapitée au moyen d’une guillotine française. Pendant l’absence de Gil, le colonel JT Tarmel dirige l’unité et fait face au racisme.

« Prodigal Son » saison 2 c’est sur TF1, puis en replay sur MYTF1, à compter du mercredi 14 Juillet 2021.

Premier rendez-vous dès 23h40 juste après le lancement de la nouvelle série de la chaîne « Most wanted criminals »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés