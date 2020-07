5 ( 7 )



Annonces





« Si les murs pouvaient parler » du 21 juillet 2020. Ce soir sur France 2 lancement d’une collection inédite présentée par Stéphane Bern. « Si les murs pouvaient parler » s’intéresse à quatre lieux de pouvoirs légendaires. Quatre lieux qui s’ouvrent comme jamais et qui dévoilent leurs secrets.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Chaque épisode est présenté par Stéphane Bern et construit autour de reportages, d’enquêtes, de témoignages exclusifs d’experts et de personnalités. Avec des images inédites des intérieurs des lieux, mais avec aussi des animations en 3D des bâtiments à travers les époques, nous voici au cœur de ces lieux où l’Histoire et les légendes s’écrivent depuis longtemps.

« Si les murs pouvaient parler » : ce soir les murs de Windsor

l y a quelques semaines, c’est depuis le château de Windsor que la reine Elizabeth II réconfortait les Britanniques en pleine épidémie du coronavirus.



Annonces





Ce château est « la vraie » maison de la famille royale, le berceau de la monarchie britannique. De Guillaume le Conquérant qui l’a bâti en 1070, jusqu’à Elizabeth II qui y a grandi, sans oublier le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle… découvrez les coulisses et le fonctionnement de ce château presque millénaire.

> Retrouvez Si les murs pouvaient parler sur www.france.tv

> Sur Twitter avec le hashtag #SiLesMursPouvaientParler

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés