« Joséphine Ange Gardien » du 21 juillet : ce soir l’épisode « Sur le coeur » avec Ingrid Chauvin

« Joséphine Ange Gardien » du 21 juillet 2020. Si vous aimez les rediffusions, vous allez être servis ce soir à la télé. Il n’y a que ça ou presque à l’exception de France 2 qui propose de l’inédit avec sa série documentaire « Si les murs pouvaient parler ». Bref…



Revenons-en à nos moutons avec un épisode en rediffusion de « Joséphine Ange Gardien ». Ce soir l’épisode « Sur le coeur » avec Ingrid Chauvin, star de DNA. Rendez-vous dès 21h05 TF1 et/ou en live streaming et en replay sur myTF1.

« Joséphine Ange Gardien » du 21 juillet : votre épisode

Charline, mariée et mère de deux enfants, voit sa vie basculer quand elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Cet événement dramatique bouleverse son quotidien. Charline ayant perdu sa mère de cette même maladie, elle peine à accepter la nouvelle et elle est en plein déni. Joséphine l’aide à affronter cette épreuve et à envisager l’opération qui lui fait si peur, plus sereinement.



Joséphine, l’Ange Gardien préféré des téléspectateurs, reprend du service ce soir sur TF1 dès 21H05.

