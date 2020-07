« Au-delà des apparences » du 21 juillet : ce soir 3 épisodes en rediffusion

4.5 ( 8 )



« Au-delà des apparences » est en mode rediffusion à partir de ce soir sur France 3. Parce que les familles sans histoires n’existent pas… rendez-vous dès 21H05 sur la chaîne ou dès maintenant puis en replay sur France.TV pour voir ou revoir les épisodes de cette série emmenée par Helena Noguerra, Pascal Demolon ou bien encore Clément Aubert.



« Au-delà des apparences » du 21 juillet : vos 3 épisodes de ce soir

« Connaît-on ceux qu’on aime ? » : La veille de leur quarantième anniversaire, la vie des jumelles Manon et Alexandra Verdet bascule. Alors qu’une fête de famille était prévue, Manon, discrète institutrice dans un village des Vosges, disparaît. Accident ? Disparition volontaire ? Enlèvement ? Assassinat ? L’enquête policière se double d’une enquête intime dans cette famille comptant quatre enfants et semblant apparemment sans histoires. Le capitaine Lacroix prend l’affaire en main et interroge Alexandra. Peu après, la voiture, le sac à main et le portable de Manon sont retrouvés au bord d’une route départementale enneigée.

« L’armoire à secrets ».Lors de la battue, une robe rouge, des chaussures et une perruque sont retrouvées près d’une rivière, mais pas le corps de Manon. L’enseignante avait pris cette tenue à sa sœur car elle aimait s’habiller et se faire passer pour elle. La comédienne découvre aussi que sa sœur, qui avait une liaison avec un homme marié depuis six mois, était enceinte. Toute la famille est sous le choc. La police interroge un automobiliste qui a vu Manon avec cette robe rouge en pleine nuit. Elle est montée dans sa voiture, s’est changée puis est descendue près d’un lac.

« Le trou noir » : Convaincu d’avoir fait une «bêtise», Guillaume Verdet se rend à la police pour se dénoncer comme étant le possible meurtrier de sa soeur Manon. Si dans un premier temps, le capitaine Gabriel Lacroix est convaincu de cette hypothèse, il finit pourtant par la remettre en cause. Un certain nombre d’indices le font douter de la culpabilité de Guillaume. Le mystère reste donc entier autour de la disparition de Manon. L’enquête doit-elle se concentrer sur le cercle familial de la disparue, ou convient-il



« Au-delà des apparences » : vidéo

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, découvrez la vidéo du making-of de cette série de 6 X 52 minutes

