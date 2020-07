4.9 ( 11 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 26 juillet 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Dans « 7 à 8 Life », elles ont longtemps souffert du regard des autres. Aujourd’hui les « rondes » prennent leur revanche. Elles sont une place dans la mode et le cinéma et ont décidé de s’aimer telles qu’elles sont.

Et dans « 7 à 8 », à la découverte des trésors de la Corse. Lieux insolites, plages secrètes, bergeries de luxe… Derrière cette carte postale, des familles se transmettent ce patrimoine de générations en générations…

Et puis les forçats du souffre. En Indonésie, des hommes risquent leur vie au coeur d’un volcan infernal.



« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 26 juillet 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

