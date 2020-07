Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 août 2020

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 14 août 2020 – Comme chaque dimanche sur Stars Actu, si vous êtes fan de la série quotidienne « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus, il est temps de découvrir un aperçu de ce qui vous attend avec les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14 août 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans deux semaines, Emmy ne sait plus où elle en est et Eliott espère qu’elle lui laissera une seconde chance… Quant à Claire, elle doit apprendre à connaître le nouveau médecin de l’hôpital et elle a bien du mal à le cerner.

De son côté, Guilhem essaie encore d’ouvrir les yeux à Elizabeth…



Lundi 10 août 2020, épisode 454 : Alors que Manon n’en fait qu’à sa tête, Gérald ne sait plus à quel saint se vouer. Pendant ce temps, Emmy se confie à sa mère, et Guilhem essaie de trouver les bons arguments.

Mardi 11 août 2020, épisode 455 : Alors que Mo est persuadée qu’on lui cache quelque chose de grave, Claire ne parvient pas à cerner son nouveau collègue. De son côté, Eliott prendra-t-il la bonne décision ?

Mercredi 12 août 2020, épisode 456 : Tandis qu’Eliott reçoit une offre qu’il ne peut pas refuser, l’attente pèse de plus en plus à Elisabeth. Eve, de son côté, ne veut rien devoir à personne, et Becker ne compte pas en rester là.

Jeudi 13 août 2020, épisode 457 : Alors qu’Enzo fait des projets enthousiasmants pour le week-end, Johanna tente de jouer les entremetteuses. De son côté, Eliott veut croire à une seconde chance. Quant à Lucille, elle voit venir le piège qu’on lui tend.

Vendredi 14 août 2020, épisode 458 : Tandis qu’Enzo s’agace, Janet tente de se racheter. De son côté, Lucille ne compte pas se laisser faire. Regrettera-t-elle son emportement ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 27 au 31 juillet 2020 en cliquant ICI

du 3 au 7 août 2020 en cliquant ICI

