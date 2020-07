« This Is Us » du 2 juillet 2020 : vos 4 épisodes inédits ce soir sur M6 (VIDEO)

4.7 ( 12 )



« This Is Us » du jeudi 2 juillet 2020 – Les téléspectateurs ne sont pas au rendez-vous et les audiences en berne, et pourtant M6 continuera ce jeudi soir la diffusion de la saison 3 de la série « This Is Us » avec toujours pas moins de quatre épisodes inédits à la suite.

De nouveaux épisodes à suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming et replay sur 6PLAY.



« This Is Us » du jeudi 2 juillet 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 3 – épisode 3 : Fille à papa (21h05)

Kate doit batailler pour avoir un enfant : ses problèmes de poids réduisent de beaucoup ses chances de devenir maman. La procédure médicale est lancée et la jeune femme a le soutien de sa famille…

Saison 3 – épisode 4 : Vietnam (21h55)

Durant sa jeunesse, Jack prend sans le savoir une décision qui va influencer toute sa vie, et, par ricochet, celle de son entourage. Il réfléchit à la manière dont il doit envisager son avenir s’il veut préserver ses chances d’évolutions, tout en ménageant ceux qui lui sont chers…



Saison 3 – épisode 5 : Toby (22h40)

Kate et Toby, fébriles, essaient de s’occuper l’esprit en attendant l’annonce de la grande nouvelle. Randall s’embarque pour une nouvelle aventure. Kevin fait connaissance d’une personne ayant fait partie du passé de son père…

Saison 3 – épisode 6 : Intégration (23h30)

Kate cherche en vain un moyen d’aider son mari Toby, qui souffre d’une dépression. Randall consacre du temps à Kevin, qui semble de plus en plus obsédé par l’exploration du passé de Jack, soldat au Vietnam…

Suite de la saison 3 de « This Is Us » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

