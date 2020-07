« Vendredi tout est permis » du 10 juillet : ce soir dans VTEP, le retour de Sébastien Patoche (invités et vidéo)

4.6 ( 10 )



« Vendredi tout est permis » du 10 juillet 2020. Avis aux fans de VTEP ! Rendez-vous en prime ce soir sur TF1 dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr comme toujours sur MYTF1 depuis tous les appareils connectés.



Et on peut d’ores et déjà vous l’annoncer, c’est une ambiance de folie qui vous attend…

« Vendredi tout est permis » du 10 juillet : les invités

Arthur vous donne rendez-vous pour un « Vendredi tout est permis » avec de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d’invités d’exception : Tareek, Lola Dubini, Jhon Rachid, Tony St Laurent, Cartman, Maeva Coucke, Booder.

Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l’émission : Amuse-bouche, Casting pub, La Choré du vendredi, Speed quiz, Let’s dance, Mime en apesanteur et avec la présence du mentaliste Viktor Vincent.



« Vendredi tout est permis » du 10 juillet : extrait vidéo

Une émission qui sera marquée par le retour de Sébastien Patoche et son tube « Quant il pète, il troue son slip »

Envie d’une bonne dose de rire ? Séquences cultes en perspective ce soir dans « Vendredi tout est permis ». Bref, mais vous l’aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur garantie ! Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 avec Arthur et tous ses invités.

