« Le dernier cercle » : nouveau numéro ce soir sur TF1 (14 juin 2025)

Publicité





« Le dernier cercle » au programme TV du samedi 14 juin 2025 – Ce samedi soir, Arthur vous donne rendez-vous pour le second numéro de son nouveau jeu de logique, « Le dernier cercle ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Publicité





Le dernier cercle, le concept

Dans ce concept original, 50 candidats venus des quatre coins de la France s’affrontent dans une série de questions conçues pour tester toutes les facettes de leur intelligence. Un seul objectif : prouver qu’ils ont le cerveau le plus complet… et accéder au Dernier Cercle, où 50 000 euros sont en jeu !

Installés dans un décor spectaculaire à 360 degrés, les participants sont répartis en cercle autour d’Arthur. Six cercles, chacun représentant un niveau de difficulté croissant. Pour progresser, ils devront exceller dans six domaines clés du cerveau : le visuel, le langage, le raisonnement, la mémoire, le calcul et la perception spatiale.



Publicité





À chaque cercle, l’épreuve se corse. Seuls les plus brillants, les plus complets, pourront avancer. Jusqu’au moment décisif : le Dernier Cercle, réservé à un seul candidat. Une dernière manche, une ultime chance de décrocher les 50 000 euros.

Six cercles, six compétences… un seul vainqueur. Qui aura l’esprit le plus affûté ? Qui réussira à franchir chaque étape et atteindre la grande finale ?

Et vous, devant votre écran… serez-vous à la hauteur pour défier votre propre cerveau jusqu’au bout ?