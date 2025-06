« Le dernier cercle », votre nouveau jeu ce soir sur TF1 (VIDÉO 7 juin 2025)

Publicité





« Le dernier cercle » au programme TV du samedi 7 juin 2025 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d’un tout nouveau jeu intitulé « Le dernier cercle ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Le dernier cercle, le concept

Prêts à mettre votre cerveau à l’épreuve ? Découvrez le tout nouveau grand jeu d’Arthur sur TF1 !

Dans cette création inédite, 50 candidats venus des quatre coins de la France s’affrontent sur une série de questions conçues pour faire chauffer les neurones. Leur objectif ? Démontrer qu’ils possèdent le cerveau le plus complet et accéder au Dernier Cercle pour tenter de décrocher jusqu’à 50 000 euros !



Installés dans un décor spectaculaire à 360 degrés, les participants entourent Arthur, répartis en 6 cercles, chacun correspondant à un niveau de difficulté croissant.

À chaque étape, ils doivent exceller dans 6 domaines cognitifs essentiels : le visuel, le langage, le raisonnement, la mémoire, le calcul et l’espace. Seuls les plus performants accèdent au cercle suivant.

À mesure que l’aventure progresse, la compétition devient plus intense, les questions plus corsées, et la sélection plus impitoyable. Jusqu’à ce que, dans le Dernier Cercle, un seul candidat reste en lice pour affronter la grande finale et tenter de rafler le jackpot.

6 cercles. 6 compétences du cerveau. 1 seul vainqueur.

Qui réussira à aller jusqu’au bout ? Qui aura l’esprit le plus affûté pour atteindre la finale ?

Et vous, chez vous, saurez-vous aller jusqu’au dernier cercle ?

