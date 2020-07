5 ( 5 )

Zizi Jeanmaire est morte à l’âge de 96 ans. Bien triste nouvelle en cette fin de semaine avec l’annonce de la mort de la ballerine, chanteuse et meneuse de revue Zizi Jeanmaire. Elle était âgée de 96 ans.



Et selon un communiqué adressé par sa fille à l’AFP, elle s’est éteinte paisiblement à son domicile.

« Madame Valentine Petit a la profonde tristesse d’annoncer le décès de sa mère, Madame Zizi Jeanmaire survenu le 17 juillet 2020. (Elle) s’est éteinte paisiblement à son domicile en Suisse »



Figure emblématique du music-hall, elle avait fait ses premiers pas dès l’âge de 9 ans au sein de l’école de danse de l’Opéra de Paris. Elle y avait pour condisciple le jeune Roland Petit qui deviendra plus tard son mari.

Elle rejoindra ensuite les ballets Monte-Carlo puis ceux des Champs-Elysées avant de décrocher le rôle-titre du ballet Carmen d’après Bizet sur une chorégraphie de Roland Petit. Il se jouera dans le monde entier et notamment durant 7 mois à New York.

Passage ensuite par la case Broadway pour la comédie musicale « The Girl in Pink Tights » puis par Hollywood où elle décrochera son premier rôle au cinéma dans « Hans Christian Andersen et la Danseuse ».

Après quelques péripéties, son retour à Paris sera marqué par son mariage avec Roland Petit, la naissance de sa fille, et surtout par « La Revue à l’Alhambra » en 1961 qui donnera naissance au cultissime « Mon truc en plumes » faisant de Zizi Jeanmaire une figure emblématique du music-hall.

Toutes nos condoléances accompagnent bien sûr ses proches…

