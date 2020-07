Plus belle la vie : ce soir, Delphine est de retour (résumé + vidéo de l’épisode 4065 PBLV du 17 juillet 2020)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4065 du vendredi 17 juillet 2020 – Un personnage phare fait son grand retour ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Delphine Bommel revient et elle retrouve son ex, Clément, qui veut la voir… Et elle va ensuite faire une jolie rencontre !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4065

Léo a beaucoup de peine que Barbara lui ait menti, mais il promet de l’aider. Il se mouille pour obtenir de Revel une commission rogatoire pour fouiller le restaurant. Barbara a un mauvais pressentiment et reste inquiète pendant l’opération. Le couple Merle accueille la police avec exaspération. Pour Cécile c’est le monde à l’envers d’être accusée d’enlèvement. La police fait chou blanc, car la planque de Pauline a été nettoyée…

Clément accuse Coralie d’être inconsciente en laissant ses enfants réviser seuls dans une maison. Par mégarde, Coralie se retrouve à la porte de chez elle, sans clés. Elle vient voir les ados dans leur retraite pour récupérer celles de Théo, mais les ados lui demandent finalement de rester…



Franck pense avoir trouvé sur Love Connected la perle en matière de normalité, qui n’est autre que Delphine Bommel…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4065 du 17 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

