« 9-1-1 » épisodes du 27 Août 2020 : ce soir M6 lance la saison 3

4.9 ( 8 )



Annonces





« 9-1-1 » épisodes du 27 Août 2020. Les équipes du 9-1-1 reprennent du service. Ce soir M6 lance la saison 3 de sa série médicale à succès. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« 9-1-1 » : à propos de cette saison 3

Alors que la réintégration de Buck est remise en cause suite à un problème de santé, les équipes du 9-1-1 se retrouvent face à une catastrophe naturelle totalement inédite en Californie : un tsunami sur la plage de Santa Monica ! Toutes les équipes d’urgence sont alors mobilisées pour tenter de sauver les nombreuses victimes parmi lesquelles Christopher, le petit garçon d’Eddie, dont Buck avait la responsabilité pour la journée…

Pour cette nouvelle saison, la brigade 118 devra faire face à des situations encore plus spectaculaires, et l’unité de l’équipe sera mise à rude épreuve lorsque l’un des membres décidera d’attaquer en justice la ville et ses responsables.

« 9-1-1 » épisodes du 27 Août 2020

Et ce soir, face aux dégâts causés par un tsunami, les équipes du 9-1-1 n’auront pas de temps à perdre…😰🚒



Annonces





Au programme de cette première soirée deux épisodes inédits de la saison 3 « Les gosses d’aujourd’hui » et » À la dérive ». Ils seront suivis dès 22H50 de 3 épisodes en rediffusion.

Saison 3 – épisode 1 : Les gosses d’aujourd’hui

Athena aide un adolescent qui roule à pleine vitesse sur l’autoroute et qui n’arrive pas à s’arrêter. Un simple contrôle de routine permet de mettre fin à un kidnapping. Buck ne se rétablit pas aussi vite qu’il le pensait.

Saison 3 – épisode 2 : À la dérive

Un tsunami s’abat sur Los Angeles. Opérateurs et pompiers sont débordés. Buck et Christopher sont pris au cœur de la tourmente. May tente de sauver une femme d’un accident de voiture. L’équipe de Bobby sauve un fils et son beau-père embrochés dans leur bateau à la dérive.

Teaser vidéo

Découvrez le teaser vidéo de votre soirée tel que proposé par M6

"L’uniforme, c’est mon costume de super-héros"

J-1️⃣ 9-1-1 revient pour une saison inédite 📞

📺 Demain à 21:05 #911M6 pic.twitter.com/WTgtsPuKFP — M6 (@M6) August 26, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés