« Big Little Lies  » : la série évènement avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon débarque sur TF1 le 25 août

4.3 ( 12 )



« Big Little Lies » est l’un des évènements de la rentrée sur TF1. Cette excellente série portée par Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley sera diffusée chaque mardi soir dès 21h05 sur la chaîne (ou en replay et streaming sur MYTF1) dès le 25 août 2020



C’est à Monterey, près de San Francisco, que se déroule l’intrigue de cette série américaine diffusée sur HBO outre-Atlantique. La population mène une vie plutôt tranquille et la plupart des résidents ne manquent de rien. Dans cette ville, les apparences tiennent une place importante. Chaque habitante veut montrer à quel point elle est une mère modèle et une personne accomplie. Parmi elles, trois femmes que tout semble opposer.

« Big Little Lies » : c’est quoi ?

Madeline, Jane et Celeste se lient d’amitié grâce à leurs enfants, élèves à l’école primaire dans la petite ville côtière de Monterey, près de San Francisco, en Californie. Quelques mois plus tard, une soirée organisée pour collecter des fonds à l’école vire au cauchemar lorsqu’un meurtre est perpétré… Qui est mort ? Qui est responsable du drame ? Peu à peu, les trois mères de famille se dévoilent et laissent apparaître de lourds secrets… avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley…. Que cachent-elles et pourquoi ?



Les personnages

Jane Chapman, interprétée par Shailene Woodley : Jane, qui vient d’arriver à Monterey, ne colle pas avec le décor et passe pour un OVNI auprès des autres mères de famille. Elle vit seule avec son fils Ziggy et personne ne sait réellement qui elle est, ni d’où elle vient.

Madeline Martha Mackenzie, interprétée par Reese Witherspoon : Madeline a deux filles : Abigail et Chloé. Mariée à Ed, elle travaille dans un théâtre. Très protectrice, elle veille sur ses filles et ses amies. Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense….

Celeste Wright, interprétée par Nicole Kidman : En apparence, Celeste Wright mène une vie parfaite : un mari, deux beaux enfants, une grande maison… Mais la réalité est bien loin de cette image idyllique.

Teaser vidéo

En attendant de découvrir cette excellente série qui dépeint avec modernité le quotidien pas toujours facile de mères de famille blessées mais combatives, nous vous proposons d’en découvrir quelques images…

« Big Little Lies » débarque bientôt sur TF1. Soyez au rendez-vous ….

