« Camping Paradis » du 10 août 2020 : ce soir l’épisode « Mon père, ce breton !

« Camping Paradis » du 10 août 2020. Ce soir votre camping préféré est en mode rediffusion avec l’épisode « Mon père, ce breton ! » Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur MYTF1



« Camping Paradis » du 10 août 2020 : histoire, résumé, synopsis

Yann et Servane, Bretons purs souches, débarquent au Camping. Leur fille, Soizick, leur présente son nouveau petit copain, Damien. Mais la famille bretonne est loin de se douter que ce dernier est… Normand et végétarien ! De son côté, Cordélia profite du camping pour oublier son ex. Un jour, elle jette une bouteille à la mer avec un mot dedans. Jonathan, le nouveau garde forestier qui se trouvait dans les parages, repêche la bouteille échouée…

Casting : acteur et personnages

Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Jérôme Anger (Yann), Julie Arnold (Servane), Franz Lang (Gilles), Eléonore Sarrazin (Soizick), Yoann Denaive (Damien), Bertrand Nadler (Jonathan), Blandine Papillon (Cordelia), Matthieu Lionnard (Dragueur), Grégory Di Meglio (Père)

Le saviez-vous ?

La première diffusion en clair de cet épisode remonte au 24 septembre 2018. L’épisode avait alors réuni 3.97 millions de fidèles soit 17.7% des téléspectateurs.



« Camping Paradis » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1. Allez-vous permettre à TOM et son équipe de décrocher la première place des audiences ce soir encore ?

