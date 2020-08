« Cauchemar en cuisine » du 20 août 2020 : ce soir sur M6, direction Saint-Astier ( Nouvelle-Aquitaine)

4.8 ( 16 )



« Cauchemar en cuisine » du 20 août 2020.Ce soir sur M6 rendez-vous avec « Cauchemar en cuisine » avec le chef Philippe Etchebest. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou, selon votre choix, en replay et/ou en streaming vidéo sur 6Play.



Et ce soir direction direction Saint-Astier en Nouvelle-Aquitaine pour notre chef qui va très « péter » les plombs.

« Cauchemar en cuisine » du 20 août 2020

C’est à Saint-Astier, en Nouvelle-Aquitaine, que Marielle a demandé au chef Philippe Etchebest d’intervenir pour sauver le restaurant de son compagnon, Patrick.

Cuisinier depuis 28 ans, Patrick a eu de nombreuses affaires à succès et le chef s’attendait donc à faire un repas correct. Mais parfois les apparences sont trompeuses, et à Saint-Astier, il a vite déchanté en découvrant que ce patron pourtant expérimenté avait totalement perdu l’envie de cuisiner : dans son établissement, il se contentait désormais d’ouvrir des boîtes de conserves… Pour ne rien arranger, la désorganisation était de mise et le chaos total ! Résultat : les relations entre Marielle et Patrick sont plus que tendues…



Philippe Etchebest va donc devoir relever un nouveau défi de taille : tenter de faire ouvrir les yeux à Patrick, dont le fort caractère va lui donner bien du fil à retordre !

« Je ne peux pas le croire » 🤯

Jeudi, jusque-là tout est normal pour @Chef_Etchebest. Mais cela va se compliquer. #CauchemarEnCuisine jeudi à 21:05 pic.twitter.com/fOMiA9bcv0 — M6 (@M6) August 18, 2020

Philippe Etchebest va devoir donc une nouvelle fois relever un défi bien plus compliqué qu’il n’y paraît !

Juste après, deux autres numéros :

22:55 – Cauchemar en cuisine : Marseille

00:40 – Cauchemar en cuisine : Montpellier

