« Noces rouges » du 20 Août 2020 : France 3 rediffuse sa mini-série dès ce soir

« Noces rouges » du 20 Août 2020. À partir d’aujourd’hui, et pour deux soirées, France 3 rediffuse sa mini-série en 6 épisodes « Noces rouges » déjà diffusée en Août 2018. À voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et avant-première sur France.TV.



« Noces rouges » : rappel de l’histoire

En Provence, l’humeur est à la fête : Sandra, la fille d’une restauratrice renommée, se marie. À cette occasion, Alice est de retour après quatre années d’absence. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée : quelques heures après la cérémonie, la mariée est retrouvée morte en bas d’une falaise. Or ce qui ressemble de prime abord à un suicide pourrait bien être un meurtre. Vincent, un proche de la famille, commence alors à enquêter et, en soulevant le rideau des apparences, tombe sur de bien sombres secrets de famille…

« Noces rouges » du 20 Août 2020 : les 3 premiers épisodes

Épisode 1

Alors que Simon Tambarini, 15 ans, roule de nuit en scooter, une voiture le percute de plein fouet. Quatre ans plus tard, son frère Vincent ainsi que ses parents Cathy et Pierre déposent des fleurs au pied de l’arbre contre lequel il a été projeté. Ils sont en retard pour le mariage de Sandra, la fille de Claire Pavane, une restauratrice renommée dans la région.



Alors qu’on ne l’attend plus depuis des années, Alice, la sœur de la mariée, fait irruption au mariage. Sandra et leur père, Guy, sont fous de joie, Claire se ferme complètement, tandis que la fiancée de Vincent, Camille, est sur la défensive ; Alice est le premier amour de ce dernier. L’humeur est malgré tout à la fête, jusqu’à ce que William cherche celle qu’il vient d’épouser. Alice l’a trouvée la première, son corps gît en bas d’une falaise.

Secours et policiers se mêlent aux invités, Vincent enfile un brassard « police » sur la manche de son costume : c’est lui qui sera en charge de l’enquête, secondé par Benjamin. Très vite, il écarte la thèse du suicide et porte ses soupçons sur Antony Pasquali, qui était au mariage, employé par Claire, mais dont plus personne n’a de nouvelles. De son côté, Alice trouve un téléphone dans son sac de voyage, celui d’un certain « Antony », qui contient une sextape… avec Sandra.

Épisode 2

Le portable d’Antony Pasquali est localisé dans les calanques. Vincent dévale le sentier qui y mène… et tombe sur Alice, penchée sur le téléphone. À nouveau interrogée, elle n’a cette fois pas le choix et lui parle de la vidéo.

Claire Pavane va à la rencontre de Fabio. Tous deux avaient un accord : il devait faire quatre ans de prison en s’accusant de l’homicide involontaire de Simon, tandis qu’elle lui remettait une forte somme d’argent et prenait soin de sa mère jusqu’à sa mort. Pourquoi lui envoyer Antony, qui la fait chanter depuis plusieurs mois ? Elle a appris qu’il est le frère de sa fiancée, Blandine. Alors que l’enquête avance et qu’Antony devient le suspect numéro un, il est retrouvé mort. Il aurait été tabassé et jeté à l’eau… depuis le restaurant de Claire, le jour du mariage.

Fabio prend Blandine à parti : pourquoi a-t-elle parlé de son accord avec Claire à son frère ? Lorsqu’elle apprend la mort d’Antony, elle accuse Claire, décide de se venger et lui demande 100 000 €. Claire, elle, est de plus en plus sujette à des tremblements et des malaises. Les résultats tombent : elle est atteinte de la maladie de Charcot. L’étau se referme autour de Géraldine, la sœur de Guy, chez qui Alice loge, dont le compagnon, Étienne, se montre de plus en plus possessif.

William découvre la relation amoureuse de son père, Marc, et de Yasmina, qui travaille au restaurant de Claire Pavane. Tous deux ont même un fils de 3 ans, Younès. Yasmina est inquiète, c’est elle qui a glissé le téléphone d’Antony dans les affaires d’Alice. Il suffit de peu pour que ce mobile accuse Marc ou William.



Épisode 3

Claire raconte à Alice ce qui s’est réellement passé le soir de l’accident : Sandra, ivre au volant, a renversé Simon et appelé sa mère à la rescousse. Claire s’est accusée auprès d’Alice et Fabio, et a demandé à ce dernier de la couvrir. Alice ne pouvait pas rester auprès de Vincent, tous deux étant très amoureux à l’époque, et a fui.

Claire retrouve Fabio, que Blandine commençait à convaincre, et le rallie à sa cause. William est convoqué au commissariat. Étienne, ambulancier à l’époque de l’accident, révèle à Géraldine avoir conservé un élément remettant en cause la culpabilité de Claire dans l’accident de Simon Tambarini : sa montre, gravée de son nom et tachée de sang. Si elle le quitte, il ira voir la police.

William est convoqué au commissariat. Face à la vidéo sextape, il avoue avoir participé à une rixe contre Antony, mais dit que jamais il ne l’aurait tué. Pourtant, Vincent reste persuadé que William est coupable. Sandra était enceinte d’Antony, ce qu’il devait sûrement savoir. William est placé en détention provisoire. Marc s’accuse du meurtre d’Antony pour faire libérer son fils.

Fabio est tiraillé entre Claire et Blandine. Blandine augmente la somme du chantage à 150 000 €. Claire doit alors hypothéquer son restaurant.

Alice retrouve une petite fleur de tiaré en nacre sur les lieux du crime de sa sœur. Alors qu’elle prend la voiture avec sa mère qui se rend chez les Tambarini, cette dernière est prise de violents spasmes, la voiture fonce dans les arbres.

« Noces rouges » du 20 Août 2020 : vidéo

Et on termine comme toujours par quelques images….

« Noces rouges » à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

