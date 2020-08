« Le Secret de l’Abbaye » avec Fabienne Carat : en mode rediffusion ce soir sur France 3

4.3 ( 6 )



« Le Secret de l’Abbaye » est en mode rediffusion ce soir, samedi 15 septembre Août 2020, dès 21h05 sur France 3 mais aussi dès maintenant puis en replay sur France.TV.



Le corps sans vie de frère Yves est retrouvé pendu par les pieds à la croix du cimetière de Montjoyer, proche de l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle. Anne Tirard, capitaine de gendarmerie à la section de recherches de Grenoble et Alex Lazzari, gendarme du cru, sont chargés de l’affaire. Anne traverse des difficultés dans sa vie privée, qu’elle va devoir gérer en parallèle de son enquête : son fils Raphaël, un adolescent en perte de repères, est détenu dans un centre d’éducation fermé suite à sa participation à une tentative de cambriolage. Le fait qu’Alex soit responsable de l’arrestation de Raphaël suscite d’emblée l’hostilité d’Anne. D’autant plus qu’Alex, fatigué par son métier et miné par ses problèmes conjugaux, fait preuve d’une désinvolture professionnelle qui la met hors d’elle…

🔍 Un crime mystérieux en plein cœur de la Drôme provençale… « Le secret de l’abbaye » avec @FABIENNE_CARAT et Bernard Yerlès, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/2dONCSqKvY — France 3 (@France3tv) August 14, 2020



Casting

Aux côtés de Fabienne Carat, la star de Plus Belle la Vie, on retrouve : Bernard Yerlès, Henri Guybet, Slimane Yefsah, Antoine Chappey, Marie-Christine Orry, Sophie Rodrigues, Xavier Mathieu

Quelle audience pour « Le Secret de l’Abbaye »?

Plusieurs fois diffusé sur la chaîne, ce téléfilm rencontre à chaque fois un beau succès d’audience. Lors de sa première diffusion en clair, c’était en juin 2017, il avait convaincu près de 4 millions de Français.

Un an plus tard, en mode rediffusion, il avait encore convaincu 3.22 millions de personnes soit 17.8% du public présent devant son poste de télévision.

#audience : @France3tv leader en prime, samedi 15/09, avec la fiction "Le Secret de l'Abbaye" portée par @FABIENNE_CARAT et @yerlesbernard. Le film a séduit 3.2 M de tsp pour 17.8 % de PdA 👏👏 pic.twitter.com/3mcThE03oA — France3ServicePresse (@France3Presse) September 16, 2018

