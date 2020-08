Demain nous appartient en avance : Karim et Lou très inquiets (résumé + vidéo épisode 730 DNA du 13 août 2020)

4 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 730 du jeudi 13 août 2020 – Lou et Karim sont fous d’inquiétude ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après l’attaque d’hier, ils se voient pour faire le point sur la situation et la meilleure façon pour protéger Nina…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 730

Karim retrouve Lou chez Victor. Il vient aux nouvelles de sa fille suite à la violente attaque qu’ils viennent tous de subir. Karim et Lou décident de faire un point sur les décisions qu’ils ont pris et les moyens qu’ils vont devoir mettre en place pour assurer la sécurité de Nina. Lou est morte d’inquiétude. Elle peut compter sur Karim pour la rassurer. Il est déterminé à arrêter le coupable dès que possible.

Et après un nouvel incident, Ulysse remet son couple avec Amanda en question. Tout le monde s’active autour de Renaud pour les préparatifs de la surprise. La surprise de Marianne semble compromise lorsque cette dernière revient plus tôt que prévu à Sète.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 730 du 13 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

