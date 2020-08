Un si grand soleil en avance : Emmy et Eliott, la rupture (résumé + vidéo épisode n°457 du 13 août 2020)

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Emmy va rompre définitivement avec Eliott ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil »… Un moment très difficile pour Eliott, qui espérait qu’elle accepte de lui donner une seconde chance…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 457

Emmy va voir Eliott pour s’expliquer. Elle lui explique que c’est terminé entre eux ! Il voulait qu’elle soit à lui et il était prêt à faire n’importe quoi par égoïsme… Emmy affirme qu’il n’y a que lui qui compte, comme un enfant, et elle ne pense pas qu’il soit capable d’avoir une relation normale avec quelqu’un. Mais elle assure ne pas lui en vouloir, expliquant qu’il est malade et qu’il a besoin d’un psy…

Et alors qu’Enzo fait des projets enthousiasmants pour le week-end, Johanna tente de jouer les entremetteuses. De son côté, Lucille voit venir le piège qu’on lui tend.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 13 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

