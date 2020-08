Plus belle la vie : ce soir, Delphine en larmes (résumé + vidéo de l’épisode 4084 PBLV du 13 août 2020)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4084 du jeudi 13 août 2020 – Delphine craque et fond en larmes devant Laetitia ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, elle regrette de s’être inventé un personnage et d’avoir menti à Franck…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4084

Léa et Emilie ne comprennent pas la réaction de leur mère et sa décision de demander le divorce. Babeth met toute la faute sur Patrick qui n’a pas su écouter sa détresse et qui a même mis un terme à la thérapie de couple. Pendant que Thomas stresse d’être sur la liste des suspects, Laetitia le pardonne de l’avoir balancé. Emilie donne un faux alibi à Boher en affirmant avoir vu Patrick dormir chez eux au moment des faits. Kevin comprend qu’elle ment…

Les mots de Clément ont profondément blessé Antoine. Ce dernier hésite à rentrer dans la salle d’examens mais Théo l’en dissuade. Clément avoue à Coralie qu’il ne sait plus comment communiquer avec Antoine, alors elle lui tend le papier d’autorisation…



Delphine s’invente une vie et un boulot banal. Malgré la mise en garde de Rochat et Léo, Franck croit dur comme fer à sa nouvelle relation…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4084 du 13 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

