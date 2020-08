Demain nous appartient spoilers : Karim et Lou dans la tourmente, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 10 au 14 août)

4.6 ( 10 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 août 2020 – C’est le début du week-end et comme chaque samedi, Stars-Actu.fr propose aux fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les spoilers.



Et ça s’annonce particulièrement compliqué pour Karim, Lou et Chemsea !



En effet, Chemsea est rattrapée par son passé et ça va avoir de lourdes conséquences sur Karim et Lou… Alors que Karim dit la vérité à Lou sur Chemsea, leur fille Nina se fait enlever !

De son côté et contre toute attente, Rémy veut reconquérir Soraya… Il se réinstalle à la coloc dans l’espoir de la récupérer. Dans le même temps, des tensions apparaissent entre Ulysse et Amanda…



Quant au mariage surprise organisé par Renaud, il se complique. Quelle sera la réaction de Marianne en découvrant la vérité ?

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 10 au 14 août 2020

Lundi 10 août (épisode 727) : Karim révèle à Lou la véritable identité de Chemsa. Lou est furieuse du danger que fait courir Karim à sa famille. Quand il s’agit de leur relation, Soraya et Rémy ne sont pas sur la même longueur d’onde. Betty regarde d’un mauvais œil la complicité grandissante entre sa mère et Laura.

Mardi 11 août (épisode 728) : Karim est face à un dilemme insoluble. Sara fait appel à Roxane en secret pour tenter d’aider ce dernier. Christelle tente de résoudre les liens avec sa fille. Rémy dévoile à Georges sa stratégie pour reconquérir Soraya.

Mercredi 12 août (épisode 729) : Chemsa confie à Karim des informations primordiales à l’enquête. Pendant ce temps, les tensions grandissent entre Lou et Chemsa. Renaud stresse à l’idée que Marianne ne découvre le pot aux roses. Ulysse surprend Amanda à moitié nue, ce qui la met très mal à l’aise.

Jeudi 13 août (épisode 730) : Karim et Lou sont encore sous le choc après l’incident de la veille. Lou prend une décision radicale pour protéger sa famille. Après un nouvel incident, Ulysse remet son couple avec Amanda en question. Tout le monde s’active autour de Renaud pour les préparatifs de la surprise. La surprise de Marianne semble compromise lorsque cette dernière revient plus tôt que prévu à Sète.

Vendredi 14 août (épisode 731) : Chemsa a de plus en plus de mal à garder son calme face à la situation. Pour mener à bien son plan, Lou doit d’abord convaincre Timothée. Une tâche plus périlleuse qu’il n’y parait. Lorsque Marianne découvre sa surprise, sa réaction prend tout le monde de court.

