Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 9 août 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre vos deux magazines d'information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 9 août 2020

Dans « 7 à 8 life », Dix-sept kilomètres de stands, 2 500 vendeurs… Chaque année en septembre, c’est le rendez-vous des chineurs et des particuliers à Wattrelos, près de Roubaix, le plus grand-vide grenier de France. Le paradis des bonnes affaires.

Et dans « 7 à 8 », Argelès-sur-Mer, capitale française du camping. Le long des 7 kilomètres de plage, pas moins d’une cinquantaine d’établissements, de plus rustique au plus luxueux.. 700 000 campeurs y viennent chaque été, une économie qui fait vivre toute la ville.



Et au Cambodge une école de la deuxième chance permet à des enfants des rizières de devenir maîtres d’hôtel ou cuisiniers dans des palaces.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 9 août 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

